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Украинский супертяжеловес потерпел поражение в андеркарде реванша Усик – Дюбуа
Владислав Сиренко уступил британцу Соломону Дакресу.
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко проиграл британцу Соломону Дакресу в андеркарде боя-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.
30-летний Сиренко уступил Дакресу единогласным решением судей – 91:99, 92:98, 92:99.
Для Владислава это первое поражение в профессиональной карьере. До этого он выиграл все свои 22 боя (19 – нокаутом).
Отметим, что сначала Сиренко должен был биться с другим украинцем обладателем пояса WBC International в супертяжелом весе Андреем Новицким, но тот снялся с поединка из-за травмы.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.
Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.