Украинский супертяжеловес сенсационно победил брата Тайсона Фьюри (видео)

Богдан Миронец совершил апсет в поединке с двоюродным братом "Цыганского короля".

Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец одержал сенсационную победу над британцем Нейтеном Горманом, который является двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Поединок с участием украинца состоялся в рамках боксерского шоу от компании Wasserman Boxing в английском Болтоне.

Миронец считался абсолютным андердогом в бою с Горманом, но сумел сотворить сенсацию. Богдан забрал центр ринга и действовал первым номером. Украинец легко двигался на ногах, успешно атаковал джебом и удачно проводил комбинации, благодаря чему смог перебоксировать более габаритного оппонента.

По итогам восьмираундового боя, единственный рефери, который работал на этом поединке, отдал украинцу минимальную победу – 77:76.

Для 29-летнего украинца это восьмая победа (4 – нокаутом) на профессиональном ринге. Также в его пассиве одно поражение.

Горман потерпел третье поражение в профессиональном боксе. В его послужном списке 19 побед (3 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что легендарный Эвандер Холифилд неожиданно изменил свое мнение насчет победителя боя за "абсолюта" Усик – Фьюри.

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