Украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа: дата и место боя

Владислав Сиренко / © Associated Press

Реклама

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) проведет бой против шведа Отто Валлина (28-3, 16 КО).

Об этом официально сообщил промоушен Zuffa Boxing, который является организатором этого поединка.

10-раундовый поединок станет главным боем прелимов на шоу Zuffa Boxing 09, которое состоится 26 июля в театре Infosys на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Реклама

Для 31-летнего украинца это будет первый бой после единственного поражения в карьере, которое он потерпел в июле 2025 года от британца Соломона Дакреса в андеркарде реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

35-летний Валлин последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда во втором раунде нокаутировал американца Криса Томаса.

В феврале 2025 года швед проиграл британцу Дереку Чисоре единодушным решением судей. После этого Отто рассматривал завершение карьеры.

Отметим, что за плечами Валлина есть поединки с топами хевивейта. В 2019 году он бился с британцем Тайсоном Фьюри, уступив по очкам, а в 2023-м проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.

Реклама

В рамках этого же вечера бокса выступит еще один украинец — Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) сойдется в ринге с американцем Джалилом Гекеттом (12-1, 9 КО).

Ранее сообщалось, что Усик отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.

Новости партнеров