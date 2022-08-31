Украинский талант "Динамо", за которым следит ряд клубов АПЛ, попал в список самых перспективных футболистов мира 2022 года

Так, 19-летний центральный защитник вошел в рейтинг Международного центра спортивных исследований из Швейцарии (CIES) , определяющий самых перспективных молодых игроков мира.

В списке футболистов 2002 года рождения украинец занимает 18 место с рейтингом 77.6. Рейтинг был сформирован на основе среднего уровня матча, в котором принимали участие игроки, учли игровое время и показатели эффективности по сравнению с одноклубниками.

Отмечается, что в списке футболистов 2000 года рождения лидирует Винисиус Жуниор из "Реала" (100.0), в 2001-м — Букайо Сака из "Арсенала" (92.4), в 2002-м — Йошко Гвардиол из РБ "Лейпциг" (94), 2003-го - Джуд Беллингем из "Боруссии" (91.5) и в 2004-м – Гави из "Барселоны" (93.2).

Забарный на данный момент пользуется популярностью среди клубов АПЛ. Так, украинцем интересуются "Вест Хэм", "Эвертон", "Брентфорд" и "Челси".

В этом сезоне на счету Забарного семь матчей за "бело-синих" во всех турнирах;

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Забарного в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с киевлянами рассчитан до середины 2026 года.

Ранее рассказывалось о том, что Забарный попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022.

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