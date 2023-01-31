Украинский теннисист не пожал руку россиянину после победы над ним на турнире в Германии (видео)

Украинский теннисист Виталий Сачко обыграл россиянина Алибека Качмазова в финале квалификации челленджера в Германии и отказался пожать ему руку после матча.

Поединок длился 1 час и 33 минуты. 25-летний украинец разобрался с соперником из страны-агрессора, который выступал под нейтральным флагом, за два сета – 6:4, 6:3.

На протяжении встречи Сачко выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл три гейма на своей подаче.

После победы украинец пожал руку рефери, а вот россиянина проигнорировал, хотя традиционно теннисисты обмениваются рукопожатиями после завершения игры.

В основной сетке Сачко сыграет против немца Максимильяна Мартерера. Матч состоится во вторник, 31 января.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский футболист "Марселя" Руслан Малиновский обнялся с россиянином после матча чемпионата Франции и нарвался на критику фанатов.

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