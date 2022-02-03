Украинский теннисист отстранен от выступлений на четыре года из-за допинга

Срок наказания начался с конца ноября 2021 года.

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил продолжительное отстранение.

Так, по информации BTU, 19-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года из-за использования допинга.

Все дело в том, что в ноябре 2021 года в крови 19-летнего Мухтарулина обнаружили амфетамин. Сообщается, что теннисист не имел действующего терапевтического разрешения на употребление амфетамина, относящегося к стимуляторам.

"Тимур Мухтарулин был обвинен в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 Антидопинговой программы (наличие запрещенного вещества в пробе игрока) 18 декабря 2021 года. Мухтарулин не ответил на обвинения, и таким образом считается, что он признал нарушение антидопинговых правил", — говорится в заявлении.

Отмечается, что наказание вступило в силу с 22 ноября 2021 года и завершится 21 ноября 2025 года.

Добавим, что у Мухтарулина никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP. 19-летний украинец находится в четвертой тысяче рейтинга ITF. На профессиональном уровне украинец сыграл 11 матчей и одержал только одну победу.