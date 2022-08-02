Украинский теннисист пробился во второй круг турнира в Чехии и встретится со своим обидчиком

Украинец Виталий Сачко стартовал с важной победы на турнире в Либерке.

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко победил Петра Ноуза в первом круге турнира в чешском городе Либерец.

Встреча длилась два часа и семь минут. За это время украинец проиграл всего один гейм на своей подаче.

Украинец получил возможность выступать в статусе лаки-лузера. В квалификации он уступил французу Джованни Мпеши-Перекару, с которым ему теперь придется встретиться во втором соревновательном круге.

Напомним, что недавно Сачко потерял первую ракетку Украины.

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