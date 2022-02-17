Украинский теннисист в паре с россиянином вышел в полуфинал престижного турнира в Марселе

Украинский теннисист в паре с россиянином вышел в полуфинал престижного турнира в Марселе

Молчанов будет бороться за путевку в финал.

Украинский теннисист Денис Молчанов пробился в полуфинал парного турнира ATP во французском Марселе.

Украинец выступает в паре с россиянином Андреем Рублевым. В четвертьфинале украинско-российский дуэт в трех сетах победил французскую пару Бенжамен Бонзи/Альбано Оливетти – 6:4, 5:7, 10:8.

Соперники теннисистов на следующей стадии определятся по итогам матча Хьюго Гастон/Хольгер Руне – Шимон Валков/Ян Зелински.

Это будет второй полуфинал для украинца в 2022 году. В январе Молчанов достигал этой стадии на турнире ATP в Мельбурне.

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