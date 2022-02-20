Украинский теннисист впервые в карьере стал чемпионом турнира ATP в парном разряде

Украинский теннисист впервые в карьере стал чемпионом турнира ATP в парном разряде

Молчанов в паре с россиянином Рублевым выиграл турнир в Марселе.

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с россиянином Андреем Рублевым стал чемпионом турнира ATP в Марселе.

В решающем поединке Молчанов и Рублев встречались с Равеном Классеном из Южной Африки и Беном Маклахланом из Японии.

Матч длился 1 час 32 минуты, за которые украинцу и россиянину удалось одержать волевую победу — 4:6, 7:5, 10:7.

Для 34-летнего Молчанова первый парный титул на соревнованиях ATP в карьере. В активе украинца 33 титула в паре на турнирах серии ATP Challenger Tour.

Рублев стал чемпионом турнира в Марселе и в одиночном разряде. Сегодня россиянин в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альясима, выиграв девятый титул ATP.

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