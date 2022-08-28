Украинский теннисист впервые в карьере завоевал трофей на турнире ATP

Украинский теннисист Алексей Крутых стал победителем челленджера ATP в Праге.

В финале престижного турнира в столице Чехии украинец Алексей Крутых обыграл немецкого теннисиста Лукаса Герха.

Решающий поединок получился невероятно напряженным. Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. Крутых уверенно выиграл первый сет, но во второй партии уступил на тай-брейке.

В третьем сете украинский теннисист собрался и убедительно довел дело до своей победы - 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Для Алексея этот трофей стал первым в его карьере на уровне челленджеров. Крутых - седьмой украинский теннисист, победивший в одиночном разряде соревнований ATP Challenger Tour.

Читайте также:

Смена первой ракетки Украины, резкое падение Свитолиной: обновленный рейтинг WTA

Украинка пробилась в основную сетку US Open - дальше ее ожидает титулованное "препятствие"

Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA в Канаде, но не продолжит борьбу за трофей: что произошло