Украинский толкатель ядра с национальным рекордом выиграл "бронзу" на чемпионате Европы-2023

Это первая медаль Украины на континентальном первенстве по легкой атлетике.
Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция). Роман Кокошко выборол "бронзу" в толкании ядра.
В последней попытке 26-летний украинец толкнул ядро на 21,84 метра.
Своим выступлением Кокошко не только показал лучший результат в карьере, но и установил новый рекорд Украины: предыдущее достижение он превзошел один сантиметр.
"Золото" континентального первенства завоевал итальянец Зане Вейр (22,06 метра), серебряным призером стал чех Томаш Штанек (21,90 метра).
Это первая медаль для Украины в толкании ядра на чемпионатах Европы за 29 лет.
На ЧЕ-2023 продолжают выступать украинские спортсмены и претендовать на награды. Так, в финал по прыжкам в высоту вышли сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Квалификацию в мужских прыжках в высоту преодолел Андрей Проценко.
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