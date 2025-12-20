- Дата публикации
Украинский тренер Джошуа прокомментировал его зрелищную победу над Джейком Полом
Егор Голуб и команда Александра Усика готовили Эй Джея к поединку с шоуменом.
Егор Голуб, украинский тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал его победу нокаутом над видеоблогером Джейком Полом.
Голуб и команда обладателя титулов WBA, WBC и IBF в хевивейте Александра Усика готовили Джошуа к этому поединку.
На фото, которые опубликовал Голуб, видно, что после победы над Полом на видеосвязь с Джошуа вышел Усик.
"Начать, честно говоря, непросто – мыслей очень много. Как и многие из вас, я поначалу просто не поверил, когда узнал, где и с кем буду работать.
Спасибо команде Ready to Fight за возможность быть частью этого процесса и учиться. То, что эти ребята делают с телом спортсмена – настоящая наука, об этом будут писать в книгах. Быть частью такого механизма – большая привилегия.
Спасибо Энтони. Трудно даже представить, какое давление он испытывает – и психологическое, и физическое: постоянное внимание, ожидание, ответственность, огромный объем новой информации, огромные нагрузки. Больше всего в нем восхищает то, что, несмотря на свой статус и все регалии, он готов меняться, тяжело работать и бороться, прежде всего, с самим собой.
О сегодняшнем бое скажу главное – это часть большой подготовки. Предстоит еще много работы, и мы сделаем все, чтобы создать лучшую версию Энтони Джошуа. Люблю вас всех и искренне благодарю за поддержку", – написал Голуб на своей странице в Instagram.
Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.
Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.
Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.
Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).
В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим шоумен в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.