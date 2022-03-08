Украинский тренер о Тимощуке и Ордеце: без предателей не было ни одной нации

Украинский тренер о Тимощуке и Ордеце: без предателей не было ни одной нации

По его мнению, Украина уже одержала победу в этой войне.

Украинский тренер Олег Федорчук высказался по поводу нападения России, которое началось утром 24 февраля.

Об этом он рассказал в интервью FanDay.

"Можно сказать, что эта война родила Украину как нацию. Я думаю, что именно наций, а не народов, не так много — не больше двадцати в мире. Мы становимся нацией. С одной стороны, тревога за родных и близких. С другой стороны, гордость за то, что мы, наверное, самый мужественный народ в мире, потому что мы боремся с величайшим мировым государством, которое все боятся.

Война действительно закончилась. Если бы не было ядерного оружия у России, то она уже капитулировала бы. Чисто в военном плане ясно, что мы уже победили. В настоящее время идут торги. В самых пессимистических обстоятельствах все это продлится еще один-два месяца. Если оптимистично – неделя.

Ресурсов не так много у россиян, как они говорили. Они всегда жили иллюзиями и обманом. Привыкли сами себя в спорте обманывать, что они чемпионы мира по футболу. В армии – то же самое. Главное, что наша страна помогла увезти детей – наше будущее. За последние два дня в Киеве я не увидел ни одного ребенка. Это говорит о том, что свое будущее мы спасли, оно в безопасности. А за территорию мы будем бороться", — отметил Федорчук.

Отдельно он высказался в отношении двух украинских футболистов, которые сейчас находятся на территории страны-оккупанта. Речь идет об уже завершившем карьеру Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце.

"Тимощук и Ордец? Без предателей не было ни одной нации. Каждый выбирает свой путь. Они свой выбрали. Я хотел бы обратиться ко всем футболистам. Не увлекайтесь ура-патриотизмом. Тимощук был весь с ног до головы оклеен украинской символикой.

Я презираю людей, рекламирующих свои вероисповедания, когда демонстративно молятся перед камерами и ходят в церковь, чтобы забивать голы. Я презираю людей, которые демонстративно показывают свой патриотизм, пытаясь доказать, что они выше кого-то. Настоящий патриотизм показывают ребята на передовой, воюющие не в вышиванках, но защищающие нашу родину.

Поэтому нужно менять подход. Тимощук – яркая иллюстрация того, что за хорошей оберткой может быть совсем не то, что мы ожидаем. Нам нужно перестать верить тем, кто пускает пыль в глаза. Когда люди ни с того ни с сего хотят понравиться, это всегда вызывает подозрение. Мужчина не должен нравиться. Он должен демонстрировать свой потенциал. Им должны гордиться и его должны уважать. А у нас очень много спортсменов, которые хотят понравиться", – сказал Федорчук.