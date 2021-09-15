Украинский тренер остановил "Шахтер" в Лиге чемпионов: "горняки" сенсационно проиграли чемпиону Молдовы (видео)

Подопечные Роберто Де Дзерби разочаровали своим выступлением.

Донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл молдавскому "Шерифу" в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Тирасполе завершилась со счетом 2:0.

"Горняки" достаточно вяло начали поединок, за что и поплатились на 16-й минуте. Хозяева разогнали быструю контратаку после потери мяча Тете. Криштиану выполнил подачу с левого фланга, а Адама Траоре красивым ударом метров с 15 прошил Андрея Пятова.

Вскоре "Шериф" мог наказать гостей еще раз. Пятов отдал неточный пас на Николая Матвиенко, но довести дело до акцентированного удара игроки хозяев не смогли.

"Шахтер" до перерыва нанес лишь один удар в створ ворот соперника. Это Лассина Траоре на 32-й минуте из пределов штрафной площади пробил под перекладину, но мяч на угловой отбил голкипер молдавского чемпиона Георгиос Атанасиадис.

В дебюте второго тайма момент был у Марлоса, который в перерыве заменил Тете, но у него не получился удар достаточно сильным. Мяч стал добычей Атанасиадиса.

Следом Фернандо метров с 20 пробивал после стремительной контратаки - его подвела точность. Чуть позже Атанасиадис отразил непростой удар Педриньо.

"Шериф" же смог забить во второй раз. Криштиану без сопротивления выполнил подачу с правого фланга, Марлон и Матвиенко потеряли Момо Янсане, который головой пробил Пятова.

В оставшееся время подопечные Виталия Вернидуба без проблем довели дело до итоговой победы, хотя имели шансы оформить и разгром.

В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку