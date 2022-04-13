Украинский тренер Вернидуб рассказал о своих задачах в рядах ВСУ и жестко "прошелся" по оккупантам

56-летний специалист с оружием в руках защищает родину от российских захватчиков.

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб, который после полномасштабного вторжения российских войск вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, рассказал о своих боевых задачах.

Вернидуб защищает родную страну от оккупантов в составе артиллеристов.

"Что я делаю? Как сказать, все что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача привезти ребятам все готовое для того, чтобы они "подарки" слали нашим врагам Я никогда не думал, что я сколько умею.

Чтобы кто-то сказал перед войной (что будет война - прим.), я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет. Но вот жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, как я чувствую себя в душе. Я никогда не думал серьезно, что такое будет", - сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу pressing.

Также украинский тренер дал справедливую оценку российским военным и их многочисленным преступлениям на украинской земле.

"Значит, видишь, я, наверное, очень хорошо думал, об этих людях. Я даже не могу сказать, что это люди. Это - биологическая масса баранов и ослов. Они или курят что-нибудь серьезное, или принимают очень серьезное. Ты их слушаешь, смотришь, и не можешь понять действительно ли они больные люди, или зомбированные. Не люди, а эта масса. Животными я не могу их назвать, потому что у животного есть сердце и душа, а у них нет ни сердца, ни души", - отметил Вернидуб.

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной Финляндии приютил украинских беженцев у себя дома.

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