Украинский вингер, потерявший сознание после столкновения с вратарем, находится в больнице: что известно о его состоянии

У Шведа диагностировано сотрясение мозга, ушибы и легкие.
В рамках поединка 1/4 финала Кубка Бельгии против "Эйпена" украинский футболист "Мехелена" Марьян Швед в середине второго тайма получил серьезное столкновение с голкипером оппонента.
Как сообщает HLN, у вингера диагностировано сотрясение мозга, а также ушибы и легкие.
Сроки обновления украинского футболиста неизвестны, но отмечается, что чувствует себя неплохо. Также Швед должен пройти обследование у отоларинголога.
- Швед в этой встрече провел всего пять минут. Выйдя на замену на 71-й, его на 76-й уже выносили на носилках;
- Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Эйпена";
- В этом сезоне на счету Шведа 18 игр, два забитых мяча и одна результативная передача.
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