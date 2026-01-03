Украинский волейболист погиб на войне с российскими оккупантами

Виталий Луцюк / © Федерація волейболу України

На войне против российских оккупантов погиб украинский волейболист Виталий Луцюк.

Трагическое известие сообщила Федерация волейбола Украины.

Отмечается, что Луцюк погиб 13 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Степного в Сумской области.

30-летний спортсмен стал в ряды ВСУ летом 2025 года. Он был снайпером второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Виталий с детства занимался волейболом, играл за команду "Боярские барсы", с которой стал неоднократным чемпионом Киево-Святошинского района, призером чемпионата Украины.

У погибшего воина остались родители и брат. Похоронили Виталия 22 декабря 2025 года в Боярке на Аллее Героев городского кладбища.

