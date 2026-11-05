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Украинский вратарь дебютировал в Лиге чемпионов матчем против "Арсенала"
Чешская "Славия" с украинцем Назаром Домчаком в воротах потерпела домашнее поражение от "канониров".
Украинский вратарь пражской "Славии" Назар Домчак провел дебютный матч в Лиге чемпионов. Произошло это в домашнем для чешского клуба поединке четвертого тура основного раунда турнира против лондонского "Арсенала" .
"Канониры" открыли счет на 9-й минуте встречи — отличился Нони Мадуэке. На 38-й минуте английская команда увеличила свое преимущество благодаря точному удару Виктора Дьекереша.
"Славия" пыталась сократить отставание. В конце основного времени матча за пражский клуб забил Виктор Новак. Но избежать поражения чешская команда не сумела.
Домчак за матч пропустил 2 гола и совершил 3 сейва. Для него эта игра была не только первой в Лиге чемпионов, но и вообще дебютной в еврокубках. Поединок с "Арсеналом" стал пятым для украинского вратаря за "Славию" во всех турнирах.
После четырех туров "Арсенал" с 10 очками занимает третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. У "Славии" — один балл и 34-я позиция.
В следующем туре подопечные Микеля Артеты 24 ноября примут дортмунскую "Боруссию", а "Славия" днем позже дома встретится с испанским "Вильярреалом".
Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.