Украинский вратарь - о российских оккупантах: Хочу, чтобы этих свиней резали по всем уголкам мира

Украинский вратарь - о российских оккупантах: Хочу, чтобы этих свиней резали по всем уголкам мира

Рустам Худжамов готов всступить в службу, которая будет находить российских палачей и мстить им за совершенное в Украине.

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал массовые зверства российских захватчиков под Киевом, где они издевались и убивали мирных жителей.

"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.

Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их вы***дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.

фото - instagram.com/rustam_khudzhamov

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучали и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.

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