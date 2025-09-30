Украинский вратарь отразил пенальти в дебютном матче за "Реал" в Юношеской лиге УЕФА

Илья Волошин / x.com/illia33_v

Украинский вратарь мадридского "Реала" U-19 Илья Волошин отразил пенальти в своем дебютном матче в Юношеской лиге УЕФА.

Произошло это в поединке второго тура против казахстанского "Кайрата". 18-летний украинец вышел в стартовом составе "сливочных" и на 23-й минуте, при счете 2:0 в пользу своей команды, парировал 11-метровый от Азамата Туякбаева.

В итоге мадридцы разгромили соперника со счетом 4:1 .

Игра с "Кайратом" стала для Волошина второй в карьере за "Реал" U-19. Он дебютировал за юношескую команду "бланкос" 27 сентября в матче чемпионата Испании против "Юниостас де Саламанки" (2:1).

Напомним, что Волошин перешел в академию мадридского клуба в феврале 2024 года из "Райо Махадахонды". Он выступал за команды "сливочных" U-17 и U-18, а с этого сезона играет за команду U-19,

Волошин является воспитанником ДЮСШ города Новомосковск, где он выступал с 2014 по 2019 год. Затем выступал за молодежную команду "Днепра".

В сентябре 2022-го Волошин переехал в Испанию, где играл за "Новельду" и "Райо Махадаонда". В мае 2023 года Илья дебютировал за сборную Украины U-16 в матче против Латвии (4:0).