Украинский вратарь перешел из "Карпат" к чемпиону Чехии — подробности трансфера
Назар Домчак отныне будет выступать за пражскую "Славию".
Вратарь львовских "Карпат" Назар Домчак перешел в чешскую "Славию".
Об этом сообщается на официальном сайте "зелено-белых". Детали соглашения львовский клуб не раскрывает.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера 19-летнего голкипера составила 5 миллионов евро, а его контракт с пражским клубом рассчитан до 2031 года.
Домчак является воспитанником "Карпат". На профессиональном уровне вратарь дебютировал за вторую команду "львов" во Второй лиге 12 августа 2023 года в матче против "Чайки" (Петропавловская Борщаговка).
За основную команду "зелено-белых" Назар провел первый поединок 3 августа 2025 года в рамках первого тура УПЛ против житомирского "Полесья".
Всего в сезоне-2025/26 Домчак провел 27 матчей, 14 из которых сыграл "на ноль". Он вошел в тройку лучших вратарей УПЛ по этому показателю.
В прошлом году Домчак дебютировал за юношескую и молодежную сборную Украины.
Отметим, что "Карпаты" финишировали на 9-м месте в итоговой таблице УПЛ.
"Славия" стала чемпионом Чехии и в следующем сезоне будет играть в основном раунде Лиги чемпионов.
