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Украинский вратарь забил в Бразилии невероятный гол ударом через все поле (видео)

Украинский вратарь забил в Бразилии невероятный гол ударом через все поле (видео)

Максим Воронов / Фото: instagram.com/voronov_maksym06

Максим Воронов принес своей команде победу сумасшедшим голом со своей половины поля.

Украинский голкипер бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" (U-20) Максим Воронов отметился забитым голом в матче против сверстников из "Параны".

17-летний украинец забил ударом со своей половины поля. Максим выбивал мяч почти от линии собственной штрафной, но тот перелетел через все поле и в итоге оказался в воротах соперника.

Видео гола Максима Воронова

Отметим, что Воронов забил гол при счете 2:2. Его результативный удар стал победным – "Атлетико Паранаэнсе" выиграл поединок со счетом 3:2.

Воронов является воспитанником харьковского "Металлиста" и присоединился к бразильскому клубу в мае прошлого года.

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