Украинский вратарь забил в Бразилии невероятный гол ударом через все поле (видео)

Максим Воронов принес своей команде победу сумасшедшим голом со своей половины поля.

Украинский голкипер бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" (U-20) Максим Воронов отметился забитым голом в матче против сверстников из "Параны".

17-летний украинец забил ударом со своей половины поля. Максим выбивал мяч почти от линии собственной штрафной, но тот перелетел через все поле и в итоге оказался в воротах соперника.

Видео гола Максима Воронова

GOL DE GOLEIRO!

O jogo tava 2x2 com o PSTC pelo Paranaense Sub-20. O goleiro ucraniano Maksym foi dar о chutão и rolou isso aí...



https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #PiazadaDoCaju pic.twitter.com/hVNuUEEQbl — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2024

Отметим, что Воронов забил гол при счете 2:2. Его результативный удар стал победным – "Атлетико Паранаэнсе" выиграл поединок со счетом 3:2.

Воронов является воспитанником харьковского "Металлиста" и присоединился к бразильскому клубу в мае прошлого года.

Читайте также:

Хет-трик Роналду помог "Аль-Насру" сокрушить соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Хет-трик Суареса, гол и пять ассистов Месси: "Интер" Майами феерически уничтожил соперника в МЛС (видео)

Гол плюс ассист Довбика: "Жирона" эффектно победила "Барселону" и вручила титул "Реалу" (видео)