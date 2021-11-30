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Украинский защитник неожиданно стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

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Украинский защитник неожиданно стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

ФК Динамо Минск

Бацула получил почетную награду в соседнем первенстве перед переходом в "Ворсклу".

Украинский игрок минского "Динамо" Андрей Бацула, играющий на позиции защитника, стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси нынешнего сезона.

29-летний футболист отдал 12 результативных передач, опередив на 2 паса Павла Нехайчика из БАТЭ. Еще два ассиста украинец отдал в двух кубковых поединках.

Также в топ-20 ассистентов вошли еще два украинца – хавбек "Гомеля" Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из "Торпедо-БилАЗ" (6 пасов).

  • Кроме ассистов на счету Бацулы также 2 гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси.
  • В зимнее трансферное окно Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу".
  • Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

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