Украинский защитник неожиданно стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

Украинский защитник неожиданно стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

Бацула получил почетную награду в соседнем первенстве перед переходом в "Ворсклу".

Украинский игрок минского "Динамо" Андрей Бацула, играющий на позиции защитника, стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси нынешнего сезона.

29-летний футболист отдал 12 результативных передач, опередив на 2 паса Павла Нехайчика из БАТЭ. Еще два ассиста украинец отдал в двух кубковых поединках.

Также в топ-20 ассистентов вошли еще два украинца – хавбек "Гомеля" Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из "Торпедо-БилАЗ" (6 пасов).

Кроме ассистов на счету Бацулы также 2 гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси.

В зимнее трансферное окно Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу".

Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Читайте также:

Названы имена претендентов на призы лучшему игроку, тренеру и вратарю года по версии ФИФА

Еврокубковый участник УПЛ назначил главного тренера

УПЛ онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу