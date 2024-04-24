Украинское дерби в АПЛ: "Арсенал" с участием Зинченко уничтожил "Челси" с Мудриком (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разбил "Челси" другого нашего соотечественника Михаила Мудрика в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 5:0 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на четвертой минуте встречи – голом отличился Леандро Троссард.

Во втором тайме "пушкари" развили свой успех и устроили сопернику тотальный разгром. Дубли оформили Бен Уайт (52-я минута, 70') и Кай Хаверц (57', 65').

Зинченко вышел на поле на 72-й минуте, заменив Такехиро Томиясу. А вот Мудрик начал лондонское дерби в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего вместо него появился Рахим Стерлинг.

Обзор матча "Арсенал" – "Челси"

Отметим, что это самая разгромная победа "Арсенала" над "Челси" в истории противостояния клубов. Предыдущая рекордная победа "канониров" (5:1) датировалась еще 29 ноября 1930 года.

5 — Арсенал зафиксированный своими битвами через битву против Челси приблизились к всем конкуренциям (5-0), при этом он был blues's heavyest defeat в Лондоне стрельбы в 6-0 к Queens Park Rangers в March 1986. Domination. pic.twitter.com/VONJBb6hCU — OptaJoe (@OptaJoe) 23 апреля 2024

"Арсенал" (77 баллов) стал единоличным лидером АПЛ. "Пушкари" на три пункта оторвались от "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. В то же время, по потерянным очкам преимущество в чемпионате имеет "Манчестер Сити" – у команды Хосепа Гвардиолы 73 балла и два поединка в запасе.

В свою очередь, "Челси" (47 очков) остался на девятой позиции чемпионата Англии.

В следующем туре "канониры" 28 апреля на выезде сыграют в дерби против "Тоттенхэма". Днем ранее "пенсионеры" приедут в гости к "Астон Вилле".

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