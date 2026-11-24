Егор Ярмолюк / © Associated Press

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"Брентфорд" дома разгромил "Эвертон" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на арене "Комьюнити Стэдиум" в Лондоне завершился со счетом 4:0.

Хозяева поля открыли счет на 23-й минуте встречи благодаря голу Кина Льюиса-Поттера. А уже через две минуты он же оформил дубль, удвоив преимущество "пчел".

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На 40-й минуте "ириски" остались в меньшинстве — Джеймс Тарковски получил прямую красную карточку за грубый фол против украинского полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка.

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После перерыва лондонцы еще дважды поразили ворота соперника: на 67-й минуте отличился Витали Янельт, а на 90-й минуте окончательный счет игры установил Фабиу Карвалью.

Кроме Ярмолюка, в матче также принял участие украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Оба украинца вышли на поле в стартовых составах своих команд: Миколенко провел на поле весь матч, получив в первом тайме желтую карточку, а Ярмолюка заменили на 74-й минуте.

Отметим, что этот поединок посетил бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

После победы "Брентфорд" (17 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. "Эвертон" (16 баллов) находится на девятой позиции.

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В следующем туре "Брентфорд" 28 ноября на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" днем позже примет "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" в большинстве разгромил "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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