Украинское дерби в АПЛ: Миколенко помог "Эвертону" разгромить "Борнмут" Забарного (видео)

Ошибка Ильи привела к первому голу в ворота "вишен".

"Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле разбил "Борнмут" Ильи Забарного в украинском дерби в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:0 .

"Ириски" открыли счет уже на 8-й минуте матча – Забарный подскользнулся с мячом вблизи собственной штрафной, за что "вишен" точным ударом наказал Джеймс Гарнер.

На 37-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Джек Гаррисон, а во втором тайме подопечные Шона Дайча довели дело до разгрома – Абдулайе Дукуре на 60-й минуте отправил третий мяч в ворота гостей.

Миколенко и Забарный вышли на поле со старта и сыграли весь поединок.

Обзор матча

"Эвертон" (7 очков) поднялся на 15-е место в АПЛ. "Борнмут" (3 балла) потерпел третье подряд поражение в чемпионате и занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.

В следующем туре 21 октября "Эвертон" в дерби сыграет с "Ливерпулем", а "Борнмут" примет "Вулверхэмптон".

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