Украинского боксера-нокаутера внезапно лишили чемпионского боя: что случилось

Сергей Богачук получил нового соперника и сразится за временный титул WBC, а не полноценный.

Поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Себастьяном Фундорой сорвался.

Об этом сообщает BoxingScene.

Причиной отмены чемпионского боя Богачука стала травма Кита Турмана, который должен был 30 марта в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе (США) выйти в ринг против чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю.

В свою очередь, Богачук в андеркарде поединка Турман – Цзю должен был провести бой с Фундорой за титул WBC в первом среднем весе. Однако травма Турмана изменила эти планы и "украла" у украинца шанс стать чемпионом мира.

Было объявлено, что Фундора заменит Турмана в бою против Цзю, а на кону в этом поединке будет стоять не только титул WBO, но и пояс WBC, за который как раз должен был биться Богачук.

В то же время президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что Богачук 30 марта таки проведет свой бой, но его соперником станет американец Брайан Мендоса. На кону будет стоять временный титул WBC в первом среднем весе, а не полноценный.

Напомним, в своем последнем поединке в июле 2023 года Богачук нокаутировал в первом раунде ганца Патрика Алоти.

В послужном списке 28-летнего украинца 23 победы (23 – нокаутом) и единственное поражение на профиринге, которое Сергей потерпел в 2021 году от американца Брендона Адамса.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры изменили котировки после переноса боя за звание абсолютного чемпиона мира

Непобедимый Беринчик проведет бой за вакантный титул WBO: кто станет соперником украинца

Ломаченко – Камбосос: букмекеры определили фаворита чемпионского боя