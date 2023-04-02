Украинского боксера вынудили снять национальный флаг во время награждения на турнире в Литве (видео)

Даниил Заморило не смог отпраздновать победу с сине-желтым флагом на плечах.

Украинского боксера Даниила Заморило вынудили снять флаг Украины во время награждения на турнире в Литве.

Как сообщает Luckypunch.net, 21-летний уроженец Львовщины на международных соревнованиях в Каунасе завоевал "золото" в весовой категории до 63,5 кг.

В финале украинец победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако уже через несколько секунд к нему подошел представитель организаторов турнира и попросил убрать флаг.

Причины такого поступка на соревнованиях, организованных Федерацией бокса Литвы, не сообщаются.

⚡️Украинского боксера заставили снять флаг Украины во время награждения на турнире в Литве⚡️ Украинец Данило Заморило на турнире в Литве в субботу, 1 апреля, в финале весовой категории 63,5 кг победил представителя Казахстана Султана Муссинова. После боя на церемонию награждения 21-летний представитель Львовщины вышел с флагом Украины на плечах. Однако уже через несколько секунд как Заморило поднялся на пьедестал, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг. Подробнее смотрите в видео #Бокс #Бокс2023 #Уморило #Литва #Каунас #BoxingNews #Boxing2023 #Kaunas #Luckypunchnet Опубликовано Luckypunch.net Суббота, 1 апреля 2023 г.

Добавим, что на этом же турнире золотые награды выиграли украинцы Юрий Захареев и Александр Хижняк.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет осудил решение Кабинета Министров Украины о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.

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