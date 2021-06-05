Украинского чемпиона, "сжигавшего Москву" постом в соцсети, отстранили от соревнований: что случилось

Скандальная история.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак, который после победы на чемпионате Европы опубликовал в Instagram скандальный пост со сгоревшей Москвой, был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования на запрещенные препараты и подкупа допинг-офицеров.

Такое решение было принято Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Обвинения также предъявлены тренеру спортсмена Михаилу Мацехе. До завершения расследования оба не могут принимать участие в соревнованиях в какой-либо роли.

6 мая во внесоревновательный период Чумак отказался проходить обязательное тестирование на допинг и попытался подкупить сотрудников допинг-контроля. Мацеха помог спортсмену в совершении правонарушений, сообщает официальный сайт IWF .

Чумак является трехкратным чемпионом Европы и двукратным призером Чемпионатов мира.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, депутат Госдумы России жестко оскорбил украинского чемпиона, который "сжег Москву".

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