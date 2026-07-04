Украинского дерби не будет: Снигур потерпела поражение в 1/16 финала Wimbledon

Дарья Снигур / © Associated Press

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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№77 WTA) не сумела пробиться в 1/8 финала Wimbledon-2026.

В третьем круге травяного мэйджора 24-летняя уроженка Киева проиграла американке Эшлин Крюгер (№102 WTA) — 3:6, 2:6.

Матч длился один час. Снигур не подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и не использовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

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Для Снигур участие в третьем круге Wimbledon-2026 — лучший результат в карьере на турнирах Grand Slam.

Отметим, что на старте турнира Дарья сенсационно обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину, а во втором круге победила француженку Леолию Жанжан.

За путевку в четвертьфинал Крюгер посоревнуется с украинкой Мартой Костюк, которая в 1/16 финала одержала победу над американкой Эммой Наварро (№26 WTA) — 6:2, 4:6, 6:1.

Таким образом, Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночной сетке Wimbledon. Ее матч против Крюгер запланирован на понедельник, 6 июля.

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Матчи основной сетки Wimbledon-2026 будут продолжаться с 29 июня по 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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