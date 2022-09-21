Украинского теннисиста дисквалифицировали на длительный срок из-за допинга

Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от участия в соревнованиях из-за положительного теста на допинг, который он сдал в ноябре прошлого года.

В допинг-пробе Калениченко обнаружили лигандрол, относящийся к категории S1 в списке запрещенных препаратов WADA и являющийся одной из разновидностей анаболиков.

Как сообщает Международная федерация тенниса (ITF), Даниил получил отстранение на 3 года 6 месяцев. Украинец сможет вернуться на корт только 9 ноября 2025 года.

Отметим, что сам Калениченко отрицал умышленное употребление вещества и утверждал, что препарат попал в его организм случайно. Однако из-за отсутствия доказательств украинец согласился с наказанием.

Последний раз Калениченко выходил на корт в ноябре 2021 года, когда на челленджере в Братиславе он дошел до второго раунда. Именно на этом турнире Даниил сдал положительный допинг-тест. Теперь спортсмена лишат всех рейтинговых очков и призовых с этого турнира.

За свою карьеру 28-летний Калениченко выиграл четыре титула ITF в одиночном разряде. За сборную Украины Даниил дебютировал в 2016 году в матче Кубка Дэвиса против Японии.

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