Украинскому фристайлисту Абраменко покорились два невероятных достижения после "серебра" на ОИ-2022

Благодаря ему, "сине-желтые" наконец-то выиграли первую медаль на соревнованиях.

Украинский фристалист Александр Абраменко творит историю на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, 33-летний спортсмен недавно стал обладателем серебряной награды, которую он завоевал в большом финале. Таким образом, Абраменко стал первым украинцем, выигравшим медали на двух зимних Олимпиадах. Отметим, что Александр является победителем Игр, которые он выиграл в 2018 году в Пхенчхане.

В большом финале в Пекине украинец выполнил прыжок на 116,5 баллов. Китаец Ци Гуанпу, и выигравший "золото", опередил Александра на 12,5 баллов. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко стал олимпийским чемпионом, выполнив прыжок на 128,51 балла.

Кроме того, Абраменко стал наиболее возрастным призером Белых Олимпиад в лыжной акробатике. На момент выигрыша "серебра" украинцу было 33 года и 288 дней. Бывший рекорд, установленный еще на ЗОИ-1994 канадцем Ллойдом Ланглуа, Александр превзошел на 2 года 183 дня.

Среди фристайлистов в более "почетном" возрасте поднимался на олимпийский пьедестал только бронзовый призер Ванкувера-2010 в ски-кроссе норвежец Эудун Гренволл.

Сейчас Украина идет на 23-е место в общем медальном зачете. "Сине-желтые" делят эту позицию с Испанией, которая тоже имеет одно "серебро".

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