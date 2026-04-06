Украинскому каратисту Горуне вернули медаль Олимпиады-2020, которую он продал ради ВСУ

Станислав Горуно / © Associated Press

Украинскому каратисту Станиславу Горуне, которій завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, вернули его награду.

Об этом сообщает издание NHK.

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину спортсмен продал свою награду на благотворительном аукционе, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

Японский участник аукциона, связанный с клубом карате в Токио, заплатил за олимпийскую "бронзу" Горуны 20 500 долларов.

Сначала покупатель планировал вернуть медаль Горуне, когда закончатся боевые действия и в Украине возобновится мир. Но учитывая, что российское вторжение продолжается, участник аукциона решил вернуть ее раньше, чтобы выразить свою надежду на мир.

В воскресенье, 5 апреля, во время церемонии передачи медали в тренажерном зале ребенок из клуба карате повесил медаль на шею 37-летнему Горуне.

Чтобы выразить свою благодарность, Станислав позже провел для детей урок карате, продемонстрировав свои навыки и предоставив им пошаговые инструкции касательно своих фирменных приемов.

Горуна сказал, что рад осознать, что есть люди, которые его поддерживают. Он отметил, что хочет показать медаль своему сыну, чтобы вдохновить его иметь большие мечты.

Напомним, Горуна с первых дней полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину защищает родину в рядах ВСУ.