Украинскому олимпийскому чемпиону Верняеву вдвое сократили дисквалификацию за употребление допинга

Украинский гимнаст сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 и чемпионате мира 2023 года.

Олимпийскому чемпиону 2016 года по спортивной гимнастике Олегу Верняеву сократили срок дисквалификации из-за допинга.

Об этом 29-летний украинский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности.

Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку в течение всего этого времени. И привет всем, кто так этого не желал. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее", – написал Верняев.

Напомним, Верняева отстранили от соревнований в октябре 2020 года, а в 2021-м его дисквалифицировали на четыре года из-за найденного в организме запрещенного препарата мельдония.

Дисквалификация Верняева должна была продолжаться до ноября 2024 года, однако теперь Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию спортсмена и сократил "бан".

Таким образом, Верняев сможет выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже и чемпионате мира 2023 года, который состоится с 1 по 8 октября в бельгийском Антверпене.

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