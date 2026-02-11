Украинскому шорт-трекисту запретили соревноваться на Олимпиаде-2026 в шлеме с цитатой Лины Костенко

Олег Гандей / © Associated Press

Украинский шорт-трекист Олег Гандей сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил ему соревноваться на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с цитатой выдающейся украинской писательницы Лины Костенко.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Спортсмен был вынужден сменить свою привычную экипировку из-за того, что слова на шлеме восприняли как "политический лозунг".

"У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово – нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда", – поделился Гандей.

Олег стал уже третьим украинским спортсменом на Олимпиаде-2026, которому запретили выступать в собственном шлеме.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать "шлем памяти" с изображением убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Также фристайлистка Екатерина Коцар получила запрет на использование своего шлема с надписью "Be brave like Ukrainians" ("Будь храбрым, как украинцы").

"У меня такая же ситуация, просто я не публично. Гераскевич сделал это публично – это дало МОК больше уверенности запрещать. Это мое мнение. Я надеюсь, что он не изменит свою позицию и свои слова, потому что мы должны бороться. И пока мы боремся, мы можем побороть. Много есть провокаций со стороны России, "нейтральных" спортсменов. Есть угрозы, некоторые манипуляции, попытки разговаривать, идти на коммуникацию. Они делают все возможное – и не только спортсмены, но и болельщики, их федерация делают все возможное, чтобы легализовать их пребывание здесь. Под определенным углом, определенным взглядом, но легализовать.

Потому я надеюсь, что Владислав будет бороться. Он это сделал публично, это также дало толчок всем топ-спортсменам, всем топ-звездам его поддержать, что также оказывает сопротивление МОК", – заявил Гандей.

Гандею сообщили о запрете шлема за несколько дней до начала Олимпийских игр-2026. Украинский шорт-трекист не прошел проверку от организаторов Олимпиады – ему сказали, что из-за политического лозунга на шлеме необходимо сменить экипировку.

"Перед каждой Олимпиадой у нас есть проверка состояния технического, чтобы не было рекламы или каких-либо наклеек на шлеме. И это было буквально пять дней назад, четыре, возможно. Они проверяли мой шлем: с одной стороны было написано, возможно, политический сленг, я согласен, а с другой – слова Лины Костенко. То есть почему им это не понравилось – не знаю. Там не о войне, не о политике. Там просто о словах, которые она написала в книге о героях Крут. Это известное противостояние против большевиков. Почему нельзя сейчас? Это было сто лет назад. Человека, слова которого я уважаю, за которым слежу, где нет никакого намека на войну. Нельзя. Я пытался спорить – мне дали понять, что лучше этого не делать", – рассказал Гандей.

Гандей отметил, что получил запрет не от МОК, а от союза конькобежцев (ISU). У Украины нет ни одного представителя в организации, что усложняет процесс борьбы и доказывания своего мнения относительно таких ситуаций.

"Карьера сейчас окей, но будущая – все же ISU нас не очень, как по мне... Потому что мы не имеем представителей в ISU. Мне не нравится, что мы вообще никого из представителей не имеем в ISU. Поэтому у нас нет поддержки, и они могут делать с нами все что угодно. И мне дали понять, что лучше этого не делать ради моей будущей карьеры. Нет, это не МОК, это ISU запретили", – сказал Гандей.

Первым стартом Гандея на Олимпийских играх-2026 станут соревнования по шорт-треку на 1500 метров, которые пройдут в субботу, 14 февраля.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. По состоянию на данный момент "сине-желтые" остаются без наград.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.