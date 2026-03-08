Украинской чемпионке Паралимпиады сделали замечание из-за серьг с надписью "Stop War"

Александра Кононова / Национальный паралимпийский комитет Украины

Украинской биатлонистке Александре Кононовой сделали замечание на зимних Паралимпийских играх-2026 из-за серьг с надписью "Stop War" (остановите войну — прим.).

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Кононова уже выиграла две медали на Паралимпиаде-2026. Сначала она стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а затем выборола "бронзу" в индивидуальной гонке.

В стартовый день соревнований спортсменка выступала в серьгах с надписью "Stop War", за что получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета (МПК), потому что это якобы запрещено регламентом.

"После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешена надпись "Stop War" на серьгах, хотя я в них бежала. Я чувствую себя комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические сережки, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: моя страна, гимн, флаг. Все, что касается всего этого — со мной", — сказала Кононова.

Отметим, что после второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете Паралимпийских игр-2026, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.