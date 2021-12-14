Украинской команде, победившей на чемпионате Европы по шахматам, не оплатили гостиницу — Ставнийчук

Украинской команде, победившей на чемпионате Европы по шахматам, не оплатили гостиницу — Ставнийчук

Украинская команда думала, где ей ночевать

На прошлой неделе был чемпионат Европы по шахматам, при этом единственная команда, которой не оплатили гостиницу, была украинской.

Об этом 13 декабря в прямом эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1" заявила член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

"Надо спросить у министра молодежи и спорта, почему наша победившая команда думала, где ей переночевать: в фойе, в номере или на улице?", — риторически поинтересовалась она.

Напомним, что ранее мужская сборная Украины выиграла командный Чемпионат Европы по шахматам.

В последнем 9-м туре украинская сборная обыграла Армению (3:1). В результате Украина и Франция набрали по 14 очков из 18 возможных, однако у украинцев оказались лучше дополнительные показатели. Бронза – у команды Польши.

Отметим, в 7 туре Украина выиграла ключевой матч у России со счетом 2.5:1.5. В общем, за девять игр "сине-желтые" не потерпели ни одного поражения — пять побед и четыре ничьих.

Юрист шокировала тем, что украинским шахматистам на Чемпионате Европы негде было жить

Читайте также: