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Украинской призерке Олимпиады-2020, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили автомобиль (фото)

Украинской призерке Олимпиады-2020, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили автомобиль (фото)

instagram.com/koliadenko_8

Талантливая спортсменка получила еще один неожиданный презент.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020, украинская борчиха Ирина Коляденко получила подарок за свое достижение на соревнованиях в столице Японии.

Ассоциация вольной борьбы Украины подарила 22-летней спортсменке автомобиль с буквами ее фамилии вместо стандартного номера.

⚡️Асоциация вольной борьбе Украина подарила ирпинчанци, бронзовому призеру Олимпиады в Токио Ирине Коляденко автомобиль.

Опубликовано Антоном Головенко среду, 29 Сентябрь 2021

В комментариях болельщики одобрили жест борцовской ассоциации:

  • Это круто! Надо поощрять спортсменов, прославляющих Украину
  • Супер! Поздравляю нашу юную олимпийскую чемпионку и очень рад за Ирину. Так держать. К новым вершинам и достижениям
  • Это очень хорошо, когда отмечают старания и заслуги. Поздравляю!

Ранее сообщалось, что за свое выступление на Олимпиаде в Токио Коляденко получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене, но решила подарить ее своему тренеру Владимиру Яременко. После этого Ирине подарили еще одну квартиру.

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