Украинской призерке Олимпиады-2020, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили автомобиль (фото)

Талантливая спортсменка получила еще один неожиданный презент.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020, украинская борчиха Ирина Коляденко получила подарок за свое достижение на соревнованиях в столице Японии.
Ассоциация вольной борьбы Украины подарила 22-летней спортсменке автомобиль с буквами ее фамилии вместо стандартного номера.
⚡️Асоциация вольной борьбе Украина подарила ирпинчанци, бронзовому призеру Олимпиады в Токио Ирине Коляденко автомобиль.Опубликовано Антоном Головенко среду, 29 Сентябрь 2021
В комментариях болельщики одобрили жест борцовской ассоциации:
- Это круто! Надо поощрять спортсменов, прославляющих Украину
- Супер! Поздравляю нашу юную олимпийскую чемпионку и очень рад за Ирину. Так держать. К новым вершинам и достижениям
- Это очень хорошо, когда отмечают старания и заслуги. Поздравляю!
Ранее сообщалось, что за свое выступление на Олимпиаде в Токио Коляденко получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене, но решила подарить ее своему тренеру Владимиру Яременко. После этого Ирине подарили еще одну квартиру.