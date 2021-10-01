Украинской призерке Олимпиады-2020, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили автомобиль (фото)

Талантливая спортсменка получила еще один неожиданный презент.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020, украинская борчиха Ирина Коляденко получила подарок за свое достижение на соревнованиях в столице Японии.

Ассоциация вольной борьбы Украины подарила 22-летней спортсменке автомобиль с буквами ее фамилии вместо стандартного номера.

⚡️Асоциация вольной борьбе Украина подарила ирпинчанци, бронзовому призеру Олимпиады в Токио Ирине Коляденко автомобиль. Опубликовано Антоном Головенко среду, 29 Сентябрь 2021

В комментариях болельщики одобрили жест борцовской ассоциации:

Это круто! Надо поощрять спортсменов, прославляющих Украину

Супер! Поздравляю нашу юную олимпийскую чемпионку и очень рад за Ирину. Так держать. К новым вершинам и достижениям

Это очень хорошо, когда отмечают старания и заслуги. Поздравляю!

Ранее сообщалось, что за свое выступление на Олимпиаде в Токио Коляденко получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене, но решила подарить ее своему тренеру Владимиру Яременко. После этого Ирине подарили еще одну квартиру.

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