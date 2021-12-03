Украинскую каратистку-красавицу снова признали лучшей на планете

Анжелика Терлюга продолжает возглавлять мировой рейтинг.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, украинка Анжелика Терлюга, которая в сентябре этого года вышла замуж, названа лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.

Всемирная федерация каратэ (WKF) опубликовала обновленный рейтинг, в котором 29-летняя уроженка Одессы лидирует, несмотря на то, что ей не удалось выиграть "золото" ни на Олимпиаде в Токио, ни на Чемпионате мира.

Терлюга не в первый раз заканчивает год на первой строчке мировой классификации. Ранее Анжелика была признана лучшей на планете в 2018 году.

Кроме Терлюги среди украинцев в топ-10 также вошли бронзовый медалист Игр-2020 Станислав Горуна (№3 в категории до 75 кг), Ризван Талибов (№6 в категории от 84 кг), Анита Серегина (№6 в категории до 61 кг), Галина Мельник (№7 в категории до 68 кг) и Екатерина Кривая (№9 в категории до 50 кг).

Добавим, что Терлюга вдохновляет фанатов не только спортивной карьерой, но и своей красотой. Каратистка частенько радует подписчиков в Instagram яркими фотографиями.

Associated Press

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/likusya.01

instagram.com/likusya.01

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

На олимпийском турнире в Токио Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла только в финале.

Также Анжелика - трехкратная чемпионка Европы по карате.

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