Украинскую участницу Олимпийских игр отстранили из-за допинга

Виктория Олех / facebook.com/minmolodsport, @putskoaleksandr

Украинскую лыжницу Викторию Олех отстранили на 10 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщил Национальный антидопинговый центр Украины.

Допинг-тест 32-летней спортсменки дал положительный результат на канренон — препарат, используемый в качестве диуретика, подпадающего под запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дисквалификация Олех началась 18 марта 2026 года. Украинка сможет вернуться к соревнованиям 17 января 2027 года.

В последний раз Виктория выступала в итальянском Предаццо в сентябре 2025 года, заняв 11-е место в масс-старте.

Олех — участница Олимпийских игр-2022 в лыжных гонках. В Пекине ее лучшим результатом стало 58-е место в масс-старте вольным стилем на 30 км.

Украинская лыжница также соревновалась на четырех чемпионатах мира, в частности, провела один старт на этом уровне в 2025 году — заняла 15-е место в женской эстафете. В личных соревнованиях свой лучший результат показала на ЧМ-2021 в гонке классическим стилем, где стала 46-й.

