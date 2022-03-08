"Украинскую волю и дух не сломать - это должен знать каждый оккупант": Хацкевич - о вторжении РФ

Белорусский специалист уверен, что Украина победит и сохранит свою независимость.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал вторжение российских захватчиков на территорию Украины

"Сколько уже прошло с начала бомбежек? По-прежнему отказываешься верить в происходящее. Хочется думать, что все решится за столом переговоров, а не из-за ракет и гибели мирных жителей. Привыкнуть к войне невозможно - ты к ней просто не готов. .Говорят, что человек ко всему привыкает, да. Но не в этом случае.

Я вижу, как здесь любят свою страну. И мне иногда даже стыдно за белорусов. В нашем гимне есть слова: "Мы, белорусы – мирные люди". И этим многое сказано. А в украинском гимне звучит фраза: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Вот ребята и пошли защищать свою Родину. И это будут делать, пока не умрут.

Украинскую волю и дух не сломать - это должен знать каждый оккупант. Страна с 2014 года находится в состоянии войны и научилась давать отпор. Народ стал более сплоченным. Неопределенность - самое страшное. Какая-либо война рано или поздно заканчивается, но что после нее останется? Сколько погибнет? Что потом напишут в учебниках истории? Трудно вообразить.

Очевидно, что россияне и украинцы на десятки лет лишатся нормальных человеческих отношений. Но главное, что Украина была и будет независимой", - сказал Хацкевич в комментарии Terrikon.

ТСН.ua

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