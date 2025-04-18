Украинца номинировали на звание лучшего новичка сезона Кубка мира по биатлону

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

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Международный союз биатлонистов (IBU) включил украинца Виталия Мандзына в список номинантов на звание лучшего новичка сезона Кубка мира по биатлону-2024/25.

Об этом сообщается на официальном сайте IBU.

В номинации на звание лучшего новичка сезона Кубка мира по биатлону украинец поборется с норвежцами Мартином Ульдалем и Исаком Фреем, а также немцем Данило Ритмюллером.

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Номинанты на звание лучшего новичка сезона Кубка мира по биатлону

Виталий Мандзын (Украина) – бронзовый призер мужской эстафеты на этапе в Нове-Место, четвертое место короткой индивидуальной гонки в Контиолахти.

Мартин Ульдаль (Норвегия) – победитель спринта на этапе в Анси, серебряный призер мужской эстафеты в Нове-Место.

Исак Фрей (Норвегия) – бронзовый призер смешанной эстафеты на этапе в Поклюке, четвертое место в спринте в Холменколлене.

Данило Ритмюллер (Германия) – серебряный призер масс-старта в Анси, бронзовый призер мужской эстафеты в Рупольдинге.

Проголосовать за лучшего новичка сезона можно на официальном сайте IBU, а также на страницах организации в Instagram и Facebook.

Ранее сообщалось, что украинка стала самой точной биатлонисткой в сезоне Кубка мира-2024/25.

Напомним, сборная Украины завершила сезон Кубка мира по биатлону-2024/25 с одной медалью – наша команда выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе в чешском Нове-Место.