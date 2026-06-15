"Украинцы такие люди, что могут и натолкать": Усик в США сделал громкое заявление о Зеленском

Усик сделал заявление о Зеленском

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Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик принял участие в американском форуме «America’s Adversaries: The Russia Reality». Спортсмен прокомментировал внутреннюю ситуацию в Украине и отверг ряд пропагандистских тезисов, которые распространяет Россия. Кроме этого, Усик высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

О том, что Усик сказал о Зеленском, говорится на канале Independent Women.

Что Усик сказал о Зеленском

Усик принял участие в мероприятии, посвященном последствиям российской агрессии и вопросам безопасности. Боксер ответил на вопрос о пропагандистских тезисах и рассказал о ситуации с безопасностью в Украине.

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Кроме всего, Александр Усик рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и его действиях.

Боксер отметил, что не берется анализировать решения главы государства, поскольку фокусируется на профессиональной деятельности, а последние три месяца провел в тренировочном лагере перед майским поединком в Гизе.

«Я, как бывший военный, знаю ситуацию, которая происходит только в моем кругу или касается моих близких, друзей или людей, которые защищают сегодня Украину. То есть я не могу никак судить работу президента, потому что я не являюсь политиком… Я занимаюсь спортивной стороной», — сказал Усик.

Также Усик жестко отреагировал на упреки о якобы цензуре или ограничении свободы слова в Украине. Он подчеркнул, что подобные нарративы координируются Россией, а реальность в Украине на самом деле совсем другая.

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«Мне кажется, Украина — одна из тех стран, где свобода слова как раз идет на полную. Вы понимаете, украинцы такие люди, если им что-то не нравится в казаке, которого поставили или выбрали, они и натолкать ему могут».

Главным событием поездки Усика в Соединенные Штаты стала официальная встреча украинского спортсмена с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Усика в качестве почетного гостя также пригласили на турнир UFC Freedom 250, который провели к предстоящему 250-летию независимости США, а также дню рождения Дональда Трампа.

Александр Усик: последние новости

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика против обязательного претендента, немца Агита Кабаела.

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Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, отметив, что этот поединок является обязательной защитой для украинца после его недавней победы техническим нокаутом над кикбоксером Рико Верховеном в Гизе.

После боя Кабаел вышел на ринг и предложил провести поединок в Германии, на что Усик без колебаний согласился. Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил о намерении организовать эту встречу осенью этого года в Германии.

Сам немецкий боксер также прокомментировал выступление украинца, объяснив, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Оба соперника подходят к противостоянию без единого поражения в карьере. 33-летний Агит Кабаел имеет в своем активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках. В свою очередь, 39-летний Александр Усик одержал 25 побед (16 нокаутом) в 25 профессиональных боях.

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