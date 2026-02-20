Украинцы выступили в квалификации соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026: результат

Александр Окипнюк / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 состоялись квалификационные соревнования по мужской лыжной акробатике.

Украину в них представляли четыре фристайлиста: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.

Квалификация состояла из двух частей: по итогам первого прыжка топ-6 участников получали прямые путевки в финал, тогда как остальные спортсмены выполняли еще вторую попытку, после которой в финал также отбиралась шестерка лучших (по результату лучшего из двух прыжков).

Единственным украинцем, кому удалось пробиться в финал, стал Окипнюк. В первой попытке Александр получил за свой прыжок оценку 112,67 балла – это шестой результат.

В то же время Котовский, Гаврюк и Кузнецов выполнили по две попытки, но все равно остались за пределами топ-12 и не квалифицировались в финал.

Финал мужских соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026 состоится сегодня в 14:25 по киевскому времени.

Добавим, что накануне на Олимпиаде-2026 состоялись соревнования по женской лыжной акробатике, где ни одна из четырех украинок не смогла выйти в финал.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.