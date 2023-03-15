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Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030

Фото: ФК Динамо Киев

К заявке Испании и Португалии стремится присоединиться Марокко.

Украина не будет претендовать на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Государство в списке заменит Марокко.

Об этом сообщил журналист SkyNews Роб Харрис, а также информацию подтвердил Король Марокко Могамед VI.

Как известно, заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 отклонили из-за того, что страна не смогла выделить необходимую сумму для проведения соревнований. Но совместно с Испанией и Португалией африканцы смогут принять Мундиаль.

Напомним, через семь месяцев после начала полномасштабной войны Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ по футболу. Однако впоследствии страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко из-за ситуации с президентом УАФ Андреем Павелко. Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Но окончательное решение было принято на фоне продолжения активных боевых действий в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
55
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