Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030

Украина не будет претендовать на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Государство в списке заменит Марокко.

Об этом сообщил журналист SkyNews Роб Харрис, а также информацию подтвердил Король Марокко Могамед VI.

Как известно, заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 отклонили из-за того, что страна не смогла выделить необходимую сумму для проведения соревнований. Но совместно с Испанией и Португалией африканцы смогут принять Мундиаль.

Напомним, через семь месяцев после начала полномасштабной войны Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ по футболу. Однако впоследствии страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко из-за ситуации с президентом УАФ Андреем Павелко. Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Но окончательное решение было принято на фоне продолжения активных боевых действий в Украине.

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