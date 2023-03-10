Украину могут заменить в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030 по футболу

Страны-хозяйки Мундиаля будут утверждены на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, Марокко намеревается заменить Украину в заявке на проведение турнира. Африканская страна хочет воспользоваться тем, что война с российскими оккупантами продолжается.

Отмечается, что из-за продолжения активных боевых действий на территории Украины и постоянных ракетных обстрелов со стороны России вероятность того, что наша страна сможет подготовиться к проведению Мундиаля, становится все меньше.

Кроме того, еще одной проблемой называется неопределенность в руководстве УАФ. В феврале этого года суд отстранил президента организации Андрея Павелко от должности по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

В июле 2018 года Марокко заявило о планах принять ЧМ-2030 и является официальным претендентом на самостоятельное проведение турнира. Кооперация с Испанией и Португалией может повысить шансы африканской страны стать хозяйкой планетарного первенства.

До этого Марокко пять раз пыталось получить право провести Мундиаль (1994, 1998, 2006, 2010 и 2026), но каждый раз терпело неудачи. В случае успеха это будет первая страна Северной Африки, которая примет матчи чемпионата мира.

На проведение ЧМ-2030 также претендуют еще несколько групповых заявок: от Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Место проведения ЧМ-2030 будет выбрано на 74-м Конгрессе ФИФА, который состоится в 2024 году.

Напомним, идею подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030 одобрил президент Украины Владимир Зеленский. В случае успеха Украина рассчитывает принять часть матчей группового этапа Мундиаля.

Однажды в своей истории Украина уже принимала большой футбольный форум – в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

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