"Украину не хотят видеть": Андрей Шевченко назвал причину поражения на выборах в Исполком УЕФА

Андрей Шевченко / © Associated Press

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко объяснил, почему проиграл выборы в Исполком УЕФА, которые состоялись во время конгресса организации в сербском Белграде.

Легендарный футболист рассказал, что из-за политических аспектов Украину и его лично не хотели видеть в руководящем органе УЕФА.

"Прежде всего, я еще раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и Исполком УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.

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Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям – за возможность встретиться лично или пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег по борьбе за место в исполкоме.

На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе.

Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось последующими событиями на самом Конгрессе.

В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Это ведь было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну.

Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и дальше будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества", – приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, по итогам выборов Шевченко занял четвертое место среди пяти кандидатов. Так что следующие два года Украина не будет иметь права голоса в Исполкоме УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ.