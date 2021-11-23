"Украл мое детство": Диего Марадону обвинили в изнасиловании 20-летней давности

Инцидент якобы произошел в 2001 году, когда Марадона находился на Кубе для лечения наркозависимости.

Кубинка Мавис Альварес обвинила покойного футболиста Диего Марадону в изнасиловании 20-летней давности.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 37-летняя женщина заявила в суде Министерства юстиции Аргентины, что игрок изнасиловал ее, когда она была подростком, и "украл ее детство".

Инцидент якобы произошел в 2001 году, когда Марадона находился на Кубе для лечения наркозависимости. Альварес уверяет, что футболист принудил ее к половому акту в клинике в Гаване, когда ее мать находилась в соседней комнате.

"Он прикрывает мне рот, он насилует меня, я не хочу слишком много об этом думать, — вспомнила женщина. — Я перестала быть девочкой, у меня украли мою невинность. Это тяжело".

Впоследствии 40-летний игрок забрал Альварес, которой тогда было 16 лет, в Аргентину. По словам женщины, ее семья позволила завязать отношения со звездой, несмотря на большую разницу в возрасте, только из-за дружбы Марадоны с покойным президентом Кубы Фиделем Кастро.

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"Моя семья никогда не приняла бы это, если бы не вмешалось кубинское правительство", — сказала она, добавив, что подала жалобу "для того, чтобы помочь всем женщинам, всем жертвам торговли людьми и преступлениям".

Альварес вернулась в Аргентину, чтобы дать показания по делу о торговле людьми, где среди обвиняемых фигурируют пять человек из окружения Марадоны.

"Трудно быть в его стране, видеть, что он кумир, тогда как я помню о нем как о человеке, который кажется отвратительным", — добавила женщина.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии после сердечного приступа. До этого в начале ноября Диего попал в больницу после своего 60-летия, ему провели операцию на мозге .

. Сообщалось, что он был похоронен 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса рядом с родителями.

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