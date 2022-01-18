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"Украл" забитый мяч, а потом расплакался: матч Серии А завершился скандалом из-за ошибки главного арбитра

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"Украл" забитый мяч, а потом расплакался: матч Серии А завершился скандалом из-за ошибки главного арбитра

Associated Press

Итальянский арбитр будет отстанен на несколько матчей чемпионата.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Милан" на своем поле сенсационно уступил "Специю" со счетом 1:2.

Главный арбитр этого поединка Марко Серра допустил серьезную ошибку. На последних минутах игры судья не засчитал гол полузащитника "россонери" Жуниора Месиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

Как сообщает Milan News, Серра тяжело переживал свою ошибку, он не сдержал слез в раздевалке. Арбитр извинился перед игроками "Милана", группа игроков которого во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Принесла извинения за этот инцидент также Ассоциация итальянских арбитров. По решению комиссии этого судью отстранят от работы как минимум на два матча чемпионата Италии.

  • После 22 игр Милан набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А и не смог опередить Интер, у которого на один балл больше. "Специя" имеет 22 балла и 14 строчку.
  • В следующем туре "россонери" встретятся с туринским "Ювентусом". Матч состоится 23 января.

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