"Украл" забитый мяч, а потом расплакался: матч Серии А завершился скандалом из-за ошибки главного арбитра

"Украл" забитый мяч, а потом расплакался: матч Серии А завершился скандалом из-за ошибки главного арбитра

Итальянский арбитр будет отстанен на несколько матчей чемпионата.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Милан" на своем поле сенсационно уступил "Специю" со счетом 1:2 .

Главный арбитр этого поединка Марко Серра допустил серьезную ошибку. На последних минутах игры судья не засчитал гол полузащитника "россонери" Жуниора Месиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

Как сообщает Milan News, Серра тяжело переживал свою ошибку, он не сдержал слез в раздевалке. Арбитр извинился перед игроками "Милана", группа игроков которого во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Принесла извинения за этот инцидент также Ассоциация итальянских арбитров. По решению комиссии этого судью отстранят от работы как минимум на два матча чемпионата Италии.

После 22 игр Милан набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А и не смог опередить Интер, у которого на один балл больше. "Специя" имеет 22 балла и 14 строчку.

В следующем туре "россонери" встретятся с туринским "Ювентусом". Матч состоится 23 января.

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