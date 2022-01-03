Украли сумки с документами: футболист аутсайдера АПЛ стал жертвой ограбления (фото)

Украли сумки с документами: футболист аутсайдера АПЛ стал жертвой ограбления (фото)

Матиас Норманн начал 2022 год с неприятного инцидента.

Полузащитник "Норвич" Матиас Норманн, права которого принадлежат российскому "Ростову", ограбили в Лондоне.

Об этом сообщил сам футболист в Instagram.

Злоумышленники разбили заднее стекло в его "Гелендвагене" и забрали вещи.

"Исчезли сумки с документами", — пишет футболист.

Читайте также:

Занижал зарплату: клуб лучшего нападающего года попал в финасовый скандал

Сопротивлялся и получил повреждения: звезду "Манчестер Сити" ограбили (фото)

Пришлось лечь под нож: тренер клуба Бундеслиги серьезно травмировался