Украли сумки с документами: футболист аутсайдера АПЛ стал жертвой ограбления (фото)

Матиас Норманн начал 2022 год с неприятного инцидента.
Полузащитник "Норвич" Матиас Норманн, права которого принадлежат российскому "Ростову", ограбили в Лондоне.
Об этом сообщил сам футболист в Instagram.
Злоумышленники разбили заднее стекло в его "Гелендвагене" и забрали вещи.
"Исчезли сумки с документами", — пишет футболист.
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